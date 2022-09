Ludogorets-Roma in tv, Europa League: su che canale vederla, orario, probabili formazioni, streaming (Di lunedì 5 settembre 2022) Inizierà con la sfida contro il Ludogorets il percorso della Roma nella UEFA Europa League 2022-2023 di calcio. I giallorossi infatti giovedì 8 settembre, a partire dalle ore 18:45, affronteranno la compagine bulgara nella prima giornata del raggruppamento C, dove sono presenti anche il Betis e l’HJK. Vista la presenza di una squadra competitiva come il Betis, gli uomini di Josè Mourinho (reduci dalla sconfitta per 4-0 contro l’Udinese in Campionato) dovranno essere abili a rimanere concentrati e a non commettere passi falsi, dimostrando dunque buona maturità. Dall’altra parte il Ludogorets non avrà niente da perdere, dunque cercherà di dare quanto più fastidio possibile agli avversari giocando in leggerezza. Mourinho per l’occasione si affiderà ai soliti noti, facendo perno sul talento e sulla classe ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Inizierà con la sfida contro ilil percorso dellanella UEFA2022-2023 di calcio. I giallorossi infatti giovedì 8 settembre, a partire dalle ore 18:45, affronteranno la compagine bulgara nella prima giornata del raggruppamento C, dove sono presenti anche il Betis e l’HJK. Vista la presenza di una squadra competitiva come il Betis, gli uomini di Josè Mourinho (reduci dalla sconfitta per 4-0 contro l’Udinese in Campionato) dovranno essere abili a rimanere concentrati e a non commettere passi falsi, dimostrando dunque buona maturità. Dall’altra parte ilnon avrà niente da perdere, dunque cercherà di dare quanto più fastidio possibile agli avversari giocando in leggerezza. Mourinho per l’occasione si affiderà ai soliti noti, facendo perno sul talento e sulla classe ...

