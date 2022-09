Luca Argentero e Cristina Marino presto genitori bis, l’attrice svela perché dopo avere annunciato la seconda gravidanza è più serena (Di lunedì 5 settembre 2022) Sono passati pochissimi giorni da quando Luca Argentero e Cristina Marino hanno annunciato sui loro rispettivi profili Instagram, che dopo Nina nata nel 2020, diventeranno nuovamente genitori. Subito dopo aver dato il lieto evento, Luca e Cristina hanno sfilato sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia, dove si sono mostrati felici e innamorati. Ed è stato proprio durante un evento organizzato da Cosmopolitan, che la Marino si è lasciata andare a qualche dichiarazioni in più sulla sua vita da mamma e sulla sua seconda gravidanza: Non sono nata con il dono della pazienza, ma essere madre ti fa cambiare e Nina mi ha messo a dura prova. Mi sono scoperta ... Leggi su isaechia (Di lunedì 5 settembre 2022) Sono passati pochissimi giorni da quandohannosui loro rispettivi profili Instagram, cheNina nata nel 2020, diventeranno nuovamente. Subitoaver dato il lieto evento,hanno sfilato sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia, dove si sono mostrati felici e innamorati. Ed è stato proprio durante un evento organizzato da Cosmopolitan, che lasi è lasciata andare a qualche dichiarazioni in più sulla sua vita da mamma e sulla sua: Non sono nata con il dono della pazienza, ma essere madre ti fa cambiare e Nina mi ha messo a dura prova. Mi sono scoperta ...

