Lorenzo Biagiarelli tira una frecciatina a Enrico Montesano e svela perché ha accettato Ballando con le Stelle

Leggi su biccy

(Di lunedì 5 settembre 2022) Ci sarà anchenel cast della nuova edizione dicon le, come rivelato dal promo con Milly Carlucci in onda in questi giorni. A confermare la sua presenza è stato anche lui su Instagram sottolineando come la partecipazione allo show del sabato sera non intaccherà il suo ruolo a È Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici. “In ogni caso no, non lascerò mica È sempre mezzogiorno! Lì ci rivediamo da lunedì prossimo, anchee il mezzogiorno sono perfettamente complementari: da una parte dimagrisco, dall’altra ingrasso“. “Va bene, ora è ufficiale: sarò uno dei 13 concorrenti dicon le” – ha scrittosu Instagram – “Ho ...