L'ora dell'agenda Tremonti. Come sarà la prossima al fianco di Giorgia Meloni? (Di lunedì 5 settembre 2022) A Lorenzago di Cadore abbondano i Tremonti: sono stati sindaci, professionisti, mercanti, l’albergo principale si chiama Hotel Tremonti. E poi c’è lui, Giulio Carlo Danilo Leggi su ilfoglio (Di lunedì 5 settembre 2022) A Lorenzago di Cadore abbondano i: sono stati sindaci, professionisti, mercanti, l’albergo principale si chiama Hotel. E poi c’è lui, Giulio Carlo Danilo

matteosalvinimi : Il taser funziona. Valido strumento di deterrenza ed efficace tutela per le donne e gli uomini delle Forze dell’ord… - juventusfc : Un felice compleanno ad un campione bianconero ???? ed ora il nostro coach dell'Under19, Paolo Montero ???? - pdnetwork : Il Governo Draghi ha stanziato 43 mld per l’emergenza. Ora si sta muovendo a livello europeo per un tetto al prezzo… - Enzo51387079 : @Azione_it @CarloCalenda @myrtamerlino @Ariachetira @La7tv Questo fallito raccomandato assenteista e viziato, non è… - FireworkCaos_ : RT @carmelitadurso: Non avete idea dell’emozione.. Non vedo l’ora siano le 17.25 per ricominciare #Pomeriggio5… È il NOSTRO rituale da 15 s… -