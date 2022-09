L’Opec alza il prezzo del petrolio | mentre il gas schizza

Leggi su formiche

(Di lunedì 5 settembre 2022)il gas ha aperto le contrattazioni di lunedì 5 settembre registrando un aumento del 31 per cento (frutto della crisi innescata dalla Russia, che ha bloccato i flussi dal Nord Stream, forse per reazione al sostegno europeo all’Ucraina, ufficialmente per un guasto tecnico),+ si è riunita per evitare che ildelscenda eccessivamente. La decisione è di tagliare la produzione già a ottobre di 100.000 barili al giorno tornando dunque ai livelli di agosto. Secondo quanto indicato nel comunicato ufficiale, i paesi delsottolineano come l’aumento deciso di 100.000 barili deciso a inizio agosto “era inteso solo per il mese di settembre”. L’Arabia Saudita è entrata in riunione con l’intenzione di mantenere il valore del greggio attorno ai 100 dollari al barile (possibilmente di ...