Lo spot elettorale del senatore di Forza Italia che sembra una televendita. Video (Di lunedì 5 settembre 2022) Il candidato al Senato di Forza Italia Massimo Mallegni ha pubblicato un Video gusto anni 50?, con una speciale regia che ha colpito per la somiglianza con le televendite di elettrodomestici. È arrivata la televendita elettorale. Massimo Mallegni di Forza Italia promette il reddito per le casalinghe pic.twitter.com/va9ztbK3ol — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) September 4, 2022 Il candidato viene ripreso in un un accogliente salotto familiare in mezzo a due donne intente a stirare e a passare l’aspirapolvere. “Occuparsi della famiglia 7 giorni su 7 non è un lavoro? Dal 26 di settembre se saremo al governo approveremo una legge per dare uno stipendio e una pensione alle nostre mogli e alle nostre mamme”. La proposta è subito accolta dall’annuire e dai sorrisi ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 settembre 2022) Il candidato al Senato diMassimo Mallegni ha pubblicato ungusto anni 50?, con una speciale regia che ha colpito per la somiglianza con le televendite di elettrodomestici. È arrivata la. Massimo Mallegni dipromette il reddito per le casalinghe pic.twitter.com/va9ztbK3ol — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) September 4, 2022 Il candidato viene ripreso in un un accogliente salotto familiare in mezzo a due donne intente a stirare e a passare l’aspirapolvere. “Occuparsi della famiglia 7 giorni su 7 non è un lavoro? Dal 26 di settembre se saremo al governo approveremo una legge per dare uno stipendio e una pensione alle nostre mogli e alle nostre mamme”. La proposta è subito accolta dall’annuire e dai sorrisi ...

CarloCalenda : Questo non è un servizio. È uno spot elettorale. Non è accettabile. Non è corretto. - CGlonfoni : RT @mariolavia: Letta valorizza il RdC e demonizza il jobs act non rendendosi conto di fare spot a Conte e Fratoianni. È una campagna elett… - MichelaRoi : RT @mariolavia: Letta valorizza il RdC e demonizza il jobs act non rendendosi conto di fare spot a Conte e Fratoianni. È una campagna elett… - elio_vito : Non sorprende lo spot elettorale in stile televendita del senatore forzista, pieno di luoghi comuni sulle donne, ch… - twitafi : RT @mariolavia: Letta valorizza il RdC e demonizza il jobs act non rendendosi conto di fare spot a Conte e Fratoianni. È una campagna elett… -

Una pensione alle nostre mogli e mamme, il surreale spot elettorale sulle donne casalinghe Fanpage.it Lo spot elettorale del senatore di Forza Italia che sembra una televendita. Video Il candidato al Senato di Forza Italia Massimo Mallegni ha pubblicato un video gusto anni 50', con una speciale regia che ha colpito per la somiglianza con le televendite di elettrodomestici. È arriva ... “Una pensione alle nostre mogli e mamme”, il surreale spot elettorale sulle donne casalinghe Lo spot elettorale del senatore di Forza Italia Massimo Mallegni cerca e trova l’effetto provocazione. Le polemiche sul sessismo e il maschilismo sono all’orizzonte. La campagna elettorale è entrata n ... Il candidato al Senato di Forza Italia Massimo Mallegni ha pubblicato un video gusto anni 50', con una speciale regia che ha colpito per la somiglianza con le televendite di elettrodomestici. È arriva ...Lo spot elettorale del senatore di Forza Italia Massimo Mallegni cerca e trova l’effetto provocazione. Le polemiche sul sessismo e il maschilismo sono all’orizzonte. La campagna elettorale è entrata n ...