Liz Truss succede a Boris Johnson | capo dei Conservatori e da domani premier della Gran Bretagna

(Di lunedì 5 settembre 2022) Liz, 47 anni, ministra degli Esteri in carica, e’ stata eletta nuova leader del Partito Conservatore britannico, forza di maggioranza alla Camera dei Comuni, e dasubentrera’ come– la terza donna nella storia del Regno Unito – al dimissionario, costretto a farsi da parte a luglio sull’onda di scandali e congiure interne Tory., come largamente previsto, ha sconfitto con netto margine l’ex cancelliere dello Scacchiere di radici familiari indiane Rishi Sunak nel ballottaggio finale deciso dal voto postale degli iscritti. L’annuncio e’ stato dato da Graham Brady, presidente, del Comitato 1922, organismo interno al gruppo parlamentare conservatore incaricato di gestire la procedura elettorale per la leadership del partito.ha ...

