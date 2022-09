Liz Truss nuovo premier britannico: donna, conservatrice e nessuno va nel panico (Di lunedì 5 settembre 2022) Niente sorprese eclatanti al fotofinish. Con il 57% dei consensi, il ministro degli Esteri britannico, Liz Truss, ha battuto l’ex cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, nella competizione per la leadership del Partito conservatore. Sarà quindi lei a sostituire da domani il premier uscente, Boris Johnson, alla guida di Downing Street. Si tratta della terza donna che diventa primo ministro britannico, dopo Margaret Thatcher e Theresa May (anche loro conservatrici). “Ho fatto una campagna da conservatore e governerò da conservatore. Amici miei, dobbiamo dimostrare che ce la faremo nei prossimi due anni”, ha detto nel discorso della vittoria. “Offrirò un piano audace per tagliare le tasse e far crescere la nostra economia. Risponderò alla crisi energetica, occupandomi delle bollette energetiche delle ... Leggi su panorama (Di lunedì 5 settembre 2022) Niente sorprese eclatanti al fotofinish. Con il 57% dei consensi, il ministro degli Esteri, Liz, ha battuto l’ex cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, nella competizione per la leadership del Partito conservatore. Sarà quindi lei a sostituire da domani iluscente, Boris Johnson, alla guida di Downing Street. Si tratta della terzache diventa primo ministro, dopo Margaret Thatcher e Theresa May (anche loro conservatrici). “Ho fatto una campagna da conservatore e governerò da conservatore. Amici miei, dobbiamo dimostrare che ce la faremo nei prossimi due anni”, ha detto nel discorso della vittoria. “Offrirò un piano audace per tagliare le tasse e far crescere la nostra economia. Risponderò alla crisi energetica, occupandomi delle bollette energetiche delle ...

