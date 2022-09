Liz Truss nuova leader Tory, da domani premier britannica (Di lunedì 5 settembre 2022) Liz Truss, 47 anni, ministra degli Esteri in carica, e' stata eletta nuova leader del Partito Conservatore britannico, forza di maggioranza alla Camera dei Comuni, e da domani subentrera' come primo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Liz, 47 anni, ministra degli Esteri in carica, e' stata elettadel Partito Conservatore britannico, forza di maggioranza alla Camera dei Comuni, e dasubentrera' come primo ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Liz Truss nuova premier britannica #ANSA - you_trend : ?? #BREAKING #UK: Liz #Truss è la nuova leader dei Conservatori e, di conseguenza, la nuova premier. Prende il posto… - GiovaQuez : La nuova leader dei conservatori Liz Truss, ha ringraziato Boris Johnson per essersi 'opposto a Vladimir Putin'. Ch… - AOnewsIT : La gara di oggi è stata vinta per 8m: ?? 13:51 RaiNews: La nuova leader dei Tory ha ringraziato.… ?? 13:59 la Repubb… - matteodipaolo89 : RT @GiovaQuez: La nuova leader dei conservatori Liz Truss, ha ringraziato Boris Johnson per essersi 'opposto a Vladimir Putin'. Chissà se o… -