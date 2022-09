Liz Truss è la nuova premier del Regno Unito

(Di lunedì 5 settembre 2022) LONDRA () (ITALPRESS) – Liz, 47 attuale ministra degli Esteri, è la nuovodele leader dei Conservatori.“Attueremo il programma”, ha detto la neo prima ministra nel suo discorso dopo la proclamazione della sua vittoria nell'elezione interna al Partito Conservatore.“Ho vinto da conservatrice e mi comporterò come tale”, ha aggiunto, annunciando “un piano coraggioso per tagliare le tasse e fare crescere l'economia. Porteremo dei risultati”. Tra i temi prioritari di cui si occuperà, “energia e sanità”. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

è uscita vincitrice dalle primarie Tory : il 5 settembre l'attuale ministro degli Esteri ha battuto Rishi Sunak per 81.326 voti a 60.399, diventando così la nuova guida del partito ...ha rivolto un appassionato omaggio al suo predecessore Boris Johnson, cui da domani subentrerà nella carica di primo ministro britannico dopo essere stata proclamata oggi eletta leader del ...Liz Truss ha battuto l'ex ministro delle finanze Rishi Sunak. Ora dovrà guidare un Paese che sta affrontando una terribile crisi energetica.