Liz Truss è la nuova premier del Regno Unito

(Di lunedì 5 settembre 2022) LONDRA () (ITALPRESS) – Liz, 47 attuale ministra degli Esteri, è la nuovodele leader dei Conservatori.“Attueremo il programma”, ha detto la neo prima ministra nel suo discorso dopo la proclamazione della sua vittoria nell'elezione interna al Partito Conservatore.“Ho vinto da conservatrice e mi comporterò come tale”, ha aggiunto, annunciando “un piano coraggioso per tagliare le tasse e fare crescere l'economia. Porteremo dei risultati”. Tra i temi prioritari di cui si occuperà, “energia e sanità”. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

Il padre di sinistra l'ha "disconosciuta" politicamente. 47 anni, stra - ambiziosa, una vita politica fatta di capriole. Su Brexit probabilmente andrà allo scontro con la Ue, dura contro Russia e Cina.Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondoè uscita vincitrice dalle primarie Tory : il 5 settembre l'attuale ministro degli Esteri ha battuto Rishi Sunak per 81.326 voti a 60.399, diventando così la nuova guida del partito ...Liz Truss ha battuto l'ex ministro delle finanze Rishi Sunak. Ora dovrà guidare un Paese che sta affrontando una terribile crisi energetica.