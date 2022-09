LIVE Sinner-Ivashka, US Open 2022 in DIRETTA: adesso Azarenka-Pliskova, poi l’azzurro (Di lunedì 5 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.28 Iga Swiatek supera Julia Niemeier con il punteggio di 2-6 6-4 6-0. Manca solo un match prima dell’inizio dell’impegno di Sinner, quello fra Azarenka e Pliskova. 21.55 Iga Swiatek rimette il match in equilibrio vincendo il secondo set per 6-4 contro la tedesca Niemeier. Si allunga il match e l’attesa per Jannik Sinner. 20.51 A sorpresa la n.1 del mondo, Swiatek sotto di un set contro la tedesca Niemeier: 6-2 per la teutonica. 19.46 Archiviata la sfida tra Andrey Rublev e Cameron Norrie sul campo del Louis Armstrong Stadium, con il successo del russo per 6-4 6-4 6-4. A seguire ci sarà la sfida tra la polacca Iga Swiatek (n.1 del mondo) e la tedesca Niemeier. Ricordiamo che Sinner sarà in campo come quarto ultimo incontro, ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.28 Iga Swiatek supera Julia Niemeier con il punteggio di 2-6 6-4 6-0. Manca solo un match prima dell’inizio dell’impegno di, quello fra. 21.55 Iga Swiatek rimette il match in equilibrio vincendo il secondo set per 6-4 contro la tedesca Niemeier. Si allunga il match e l’attesa per Jannik. 20.51 A sorpresa la n.1 del mondo, Swiatek sotto di un set contro la tedesca Niemeier: 6-2 per la teutonica. 19.46 Archiviata la sfida tra Andrey Rublev e Cameron Norrie sul campo del Louis Armstrong Stadium, con il successo del russo per 6-4 6-4 6-4. A seguire ci sarà la sfida tra la polacca Iga Swiatek (n.1 del mondo) e la tedesca Niemeier. Ricordiamo chesarà in campo come quarto ultimo incontro, ...

