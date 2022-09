Live Salernitana-Empoli 1-1 Toscani meglio organizzati fantastica rete di Mazzocchi

Bein4kooora14 : Salernitana x Empoli Live Streaming - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? 39' GOOOL DELLA SALERNITANA! Risultato nuovamente in parità, ha segnato #Mazzocchi! ??? #MonzaAtalanta 0-0 ??? #Sale… - calciomercatoit : ?? 39' GOOOL DELLA SALERNITANA! Risultato nuovamente in parità, ha segnato #Mazzocchi! ??? #MonzaAtalanta 0-0 ???… - zazoomblog : Live Salernitana-Empoli 0-1 Satriano la sblocca ?con un colpo di testa - #Salernitana-Empoli #0-1 Satriano - bein4kooora15 : Salernitana x Empoli Live Streaming -

Rete di prepotenza e caparbietà di Mazzocchi, che salta Haas, vince un rimpallo e di sinistro buca Vicario e fa 1 a 1. Prima gioia in A con esultanza e giallo per essersi tolto la maglietta. Grande ge ...Azione manovrata dell'Empoli che attacca la zona di sinistra con Parisi, bravo a servire Henderson che pennella al centro per Satriano che prende il tempo a Fazio e di testa buca la porta di Sepe. Emp ...