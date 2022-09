LIVE – Psg-Juventus | Allegri in conferenza stampa DIRETTA

(Di lunedì 5 settembre 2022) Lasi prepara all’esordio in Champions League 2022/2023, e lo farà subito con un big match, a Parigi, contro il Psg. Nella giornata odierna, lunedì 5 settembre, alle ore 18:45, il tecnico bianconero Massimiliano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. DOVE VEDERE LAPER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 ORE 18:40 – Buonasera amici di Sportface.it! Benvenuti allatestuale delladi Massimilianoalla vigilia di ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, il #PSG annuncia la cessione di #Paredes - BaridonMarco : RT @junews24com: #Bonucci in conferenza stampa alla vigilia di #PsgJuve ?? Le sue dichiarazioni ?? - junews24com : #Bonucci in conferenza stampa alla vigilia di #PsgJuve ?? Le sue dichiarazioni ?? - BaridonMarco : RT @junews24com: Conferenza stampa #Allegri pre #PsgJuve ???? Le sue parole ?? - junews24com : Conferenza stampa #Allegri pre #PsgJuve ???? Le sue parole ?? -

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci alla vigilia di Paris Saint Germain - JuventusIn attesa di comunicazioni ufficiali da parte dell'Uefa in merito all'allarme bomba ...Sfumato, invece, il sogno Mbappé, che alla fine ha deciso di restare al. Ad ogni modo il Real ... il servizio per dispositivi mobili, e su NOW , la piattaformae on demand di Sky. Un modo ...Di Maria Juve PSG. Di Maria ha provato a stringere i denti, ma la Juve ha preferito non correre rischi in vista del big match del Parco dei Principi. Da poco è stata diramata la lista dei convocati pe ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...