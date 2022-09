LIVE Italia-Ucraina, Europei basket 2022 in DIRETTA: azzurri in cerca della vittoria, tra poco si comincia (Di lunedì 5 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:51 Meno di dieci minuti all’inizio! 20:48 Nel frattempo, circa un’ora fa sono stati visti tantissimi fuori dal Forum in una fila umana enorme pur di avere un autografo, una foto o qualsiasi ricordo con Giannis Antetokounmpo. A Milano è sostanzialmente come se fosse arrivato un idolo da un altro pianeta. 20:45 Tiene banco nel frattempo il doppio caso Turchia-Georgia e Lituania-Germania. Nel primo caso si attendono ancora le sanzioni per Furkan Korkmaz, Ergin Ataman e Duda Sanadze, protagonisti di rissa in campo e proteste successive (di molto): possibile una giornata di stop. Ma c’è anche la questione dell’accaduto negli spogliatoi, con le accuse turche di aggressione anche da parte della polizia negate dai georgiani. Nel secondo caso, invece, potrebbero essere fermati per tutto l’Europeo i ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:51 Meno di dieci minuti all’inizio! 20:48 Nel frattempo, circa un’ora fa sono stati visti tantissimi fuori dal Forum in una fila umana enorme pur di avere un autografo, una foto o qualsiasi ricordo con Giannis Antetokounmpo. A Milano è sostanzialmente come se fosse arrivato un idolo da un altro pianeta. 20:45 Tiene banco nel frattempo il doppio caso Turchia-Georgia e Lituania-Germania. Nel primo caso si attendono ancora le sanzioni per Furkan Korkmaz, Ergin Ataman e Duda Sanadze, protagonisti di rissa in campo e proteste successive (di molto): possibile una giornata di stop. Ma c’è anche la questione dell’accaduto negli spogliatoi, con le accuse turche di aggressione anche da partepolizia negate dai georgiani. Nel secondo caso, invece, potrebbero essere fermati per tutto l’Europeo i ...

