LIVE Italia-Croazia 2-0 pallanuoto femminile, Europei in DIRETTA: si parte! (Di lunedì 5 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.13 Cocchiere sfiora la rete. 6.00 Gooooooooooooool, Avegno, assist di Picozzi, Italia-Croazia 2-0. 6.42 Gooooooooooooool, Picozzi, completamente libera non sbaglia, Italia-Croazia 1-0. 7.24 Primo tentativo fallito dall’Italia. 7.55? Inizia il primo quarto! 17.25 Inni nazionali in corso. 17.20 Tra cinque minuti ci saranno gli inni nazionali. 17.15 La nazionale Italiana viene dalla vittoria contro la Francia. 17.10 Così la nazionale croata: 1 Ratkovic 2 Miljkovic 3 Desnica 4 J. Butic 5 Lordan 6 Skelin 7 Brnetic 8 Kangler 9 Rozic 10 I. Butic 11 Barisic 12 D. Butic 13 Maric 17.05 Italia favorita per il passaggio del turno ma non deve sottovalutare la nazionale croata. 17.00 Buon pomeriggio e ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.13 Cocchiere sfiora la rete. 6.00 Gooooooooooooool, Avegno, assist di Picozzi,2-0. 6.42 Gooooooooooooool, Picozzi, completamente libera non sbaglia,1-0. 7.24 Primo tentativo fallito dall’. 7.55? Inizia il primo quarto! 17.25 Inni nazionali in corso. 17.20 Tra cinque minuti ci saranno gli inni nazionali. 17.15 La nazionalena viene dalla vittoria contro la Francia. 17.10 Così la nazionale croata: 1 Ratkovic 2 Miljkovic 3 Desnica 4 J. Butic 5 Lordan 6 Skelin 7 Brnetic 8 Kangler 9 Rozic 10 I. Butic 11 Barisic 12 D. Butic 13 Maric 17.05favorita per il passaggio del turno ma non deve sottovalutare la nazionale croata. 17.00 Buon pomeriggio e ...

