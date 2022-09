LIVE Italia-Croazia 16-8 pallanuoto femminile | Europei in DIRETTA | il Setterosa vince e attende la Grecia in semifinale

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DEL18.38 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 18.37 Miglior marcatrice Marletta con 3 gol. Per ilsolo 3/8 in superiorità numerica, con un rigore messo a segno. 18.36 Iltorna inaglia distanza di sei anni. Mercoledì 7 settembre alle 20.30 (gli orari sono soggetti a cambiamenti da parte degli organizzatori) le azzurre affronteranno la, che non avrà problemi a sbarazzarsi di Israele nel suo quarto di finale. 18.35 Vittoria che arriva come da pronostico per ilche non si è mai fatta schiacciare nonostante il divario tecnico. Le azzurre non ...