'L'Italia nell'economia internazionale', domani a Napoli presentazione XXXVI Rapporto Ice (Di lunedì 5 settembre 2022) presentazione del XXXVI Rapporto Ice e dell'Annuario 2022 Istat-Ice domani a Napoli alle ore 11,00 presso il Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore (Piazza San Gaetano, 316). Il Rapporto Ice "L'Italia nell'economia internazionale" 2021-22 presenta lo scenario internazionale e la posizione dell'Italia in un momento di grande complessità per l'economia globale. I nuovi rischi nati dalle tensioni geo-politiche hanno costretto i governi e le imprese a ripensare le strategie di internazionalizzazione e di approvvigionamento delle materie prime. Per quanto riguarda l'Italia, il 2021 ha rappresentato un anno di grandi successi dal punto di vista della performance dell'export: i 516 miliardi di euro raggiunti rappresentano un record storico. Tuttavia, le sfide che ...

