Linea 2, mercoledì corse straordinarie della metro dopo Napoli-Liverpool (Di lunedì 5 settembre 2022) mercoledì 7 settembre, dopo la partita di Champions League, Napoli-Liverpool, in programma alle ore 21 allo stadio Maradona, sono previste corse metropolitane straordinarie della Linea 2. corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo il match di Champions League tra Napoli e Liverpool in programma mercoledì 7 settembre alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Leggi su 2anews (Di lunedì 5 settembre 2022)7 settembre,la partita di Champions League,, in programma alle ore 21 allo stadio Maradona, sono previstepolitane2.politaneil match di Champions League train programma7 settembre alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Andrea52502398 : Su cavalieri mercoledì vi voglio in prima linea ???? - frig_80 : Linea difensiva che si abbassa troppo (2o gol), difficoltà fisica di De vrij (1o e 3o gol) I segnali c'erano già me… - ingobbito : @maserismo È stata brutta brutta. Ma aspetterei fine settembre per giudicare. Paredes è arrivato mercoledì a torino… - muoversivenezia : ? #muoversivenezia |???? cantiere rotaia tram // fino a mercoledì 7 settembre 2022 ????la fermata della linea 4L a Mes… - TeleradioNews : Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo il match di Serie A tra Napoli e Lecce in programma mercoledì… -