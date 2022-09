L'immensità, Emanuele Crialese: "Sono nato donna. Il film racconta la mia infanzia" (Di lunedì 5 settembre 2022) Emanuele Crialese ha rivelato la sua transizione di genere, dopo essere nato donna, spiegando che il suo nuovo film, L'immensità, in Concorso a Venezia 2022, racconta proprio la sua storia. Emanuele Crialese ha presentato il suo nuovo film in Concorso a Venezia 2022, L'immensità, rivelando che racconta la sua storia visto che il regista è nato donna e ha intrapreso un percorso di transizione che racconta con trasporto pubblicamente per la prima volta. L'immensità vede Penelope Cruz nei panni di una madre e moglie nella Roma anni '70 in procinto di separarsi dal marito. La figlia della donna, Adriana, si ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 settembre 2022)ha rivelato la sua transizione di genere, dopo essere, spiegando che il suo nuovo, L', in Concorso a Venezia 2022,proprio la sua storia.ha presentato il suo nuovoin Concorso a Venezia 2022, L', rivelando chela sua storia visto che il regista èe ha intrapreso un percorso di transizione checon trasporto pubblicamente per la prima volta. L'vede Penelope Cruz nei panni di una madre e moglie nella Roma anni '70 in procinto di separarsi dal marito. La figlia della, Adriana, si ...

