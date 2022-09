Limiti all’utilizzo del gas e tetto al prezzo: ecco le proposte nell’ultima bozza dell’Ue per abbattere i costi dell’energia (Di lunedì 5 settembre 2022) Si terrà anche la discussione sul tetto al prezzo del gas nel prossimo vertice, in programma per il 9 settembre, tra i ministri dell’energia dell’Unione europea. Dopo che il tema non era stato inserito nell’ultimo documento provvisorio circolato alla fine della scorsa settimana, una nuova versione in possesso della presidenza ceca conferma l’intenzione dell’Ue di andare avanti con il piano di limitazione dei rincari dei prezzi dell’energia, misura che però rischia di veder limitare il proprio potenziale dopo la chiusura a tempo indeterminato delle forniture di gas dal Nord Stream 1 decisa da Gazprom nei giorni scorsi. Nell’incontro del prossimo venerdì si discuterà anche di possibili linee di credito d’emergenza per gli operatori del mercato energetico. Tra le proposte messe sul tavolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Si terrà anche la discussione sulaldel gas nel prossimo vertice, in programma per il 9 settembre, tra i ministridell’Unione europea. Dopo che il tema non era stato inserito nell’ultimo documento provvisorio circolato alla fine della scorsa settimana, una nuova versione in possesso della presidenza ceca conferma l’intenzionedi andare avanti con il piano di limitazione dei rincari dei prezzi, misura che però rischia di veder limitare il proprio potenziale dopo la chiusura a tempo indeterminato delle forniture di gas dal Nord Stream 1 decisa da Gazprom nei giorni scorsi. Nell’incontro del prossimo venerdì si discuterà anche di possibili linee di credito d’emergenza per gli operatori del mercato energetico. Tra lemesse sul tavolo ...

