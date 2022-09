LILLI GRUBER RIAPRE OTTO E MEZZO: “ASTENERSI È DA PIGRI SE NON DA VIGLIACCHI” (Di lunedì 5 settembre 2022) LILLI GRUBER RIAPRE “OTTO e MEZZO”, il talk politico più seguito in Italia che compie 20 anni. La popolare giornalista di La7 racconterà le fasi clou della infiammata campagna elettorale, le Elezioni, il nuovo Governo, il rischio recessione, la crisi energetica e il sempre presente Covid. Gli ospiti della premiere stagionale sono Carlo De Benedetti, Lina Palmerini e Massimo Giannini. Ancor prima di iniziare, con una risposta ai lettori della sua rubrica “Sette e MEZZO” sul Corriere della Sera, la GRUBER ha esplicitato il punto di vista sul voto del 25 settembre. Quanto è solida una democrazia in cui oltre il 40% dei cittadini non esercita il suo diritto/dovere di votare? Quanto possono reggere le istituzioni se la partecipazione al principale strumento della vita ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 5 settembre 2022)”, il talk politico più seguito in Italia che compie 20 anni. La popolare giornalista di La7 racconterà le fasi clou della infiammata campagna elettorale, le Elezioni, il nuovo Governo, il rischio recessione, la crisi energetica e il sempre presente Covid. Gli ospiti della premiere stagionale sono Carlo De Benedetti, Lina Palmerini e Massimo Giannini. Ancor prima di iniziare, con una risposta ai lettori della sua rubrica “Sette e” sul Corriere della Sera, laha esplicitato il punto di vista sul voto del 25 settembre. Quanto è solida una democrazia in cui oltre il 40% dei cittadini non esercita il suo diritto/dovere di votare? Quanto possono reggere le istituzioni se la partecipazione al principale strumento della vita ...

