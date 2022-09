Ligue 1 | giornata 6 | tris del PSG | blitz Monaco a Nizza

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 5 settembre 2022) Nella6 di1 sono PSG e Marsiglia a conservare la vetta della classifica, rallenta il Lens e il Lione travolge l’Angers.dele successo del Lille a Montpellier mentre Ajaccio, Angers e Strasburgo sono ancora a secco di vittorie.1,6: Nantes-PSG 0-3, Auxerre-Marsiglia 0-2, Clermont-Tolosa 2-0, Lione-Angers 5-0 Altra goleada in trasferta del Paris Saint-Germain che si impone per 0-3 a Nantes e conserva il primo posto. Sugli scudi Mbappé che realizza una doppietta: vantaggio al 18’ con uno splendido destro a giro sotto l’incrocio e bis al 54’ con un tocco da pochi passi. I gialloverdi giocano in dieci uomini dal 24’ per l’espulsione di Fábio e al 68’ subiscono ildi Nuno Mendes, che ribadisce la ...