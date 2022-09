Liga 2022 23 | il Valladolid vince sul finale | beffato l’Almeria

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 settembre 2022) Pareggio trae Almeria, nel match valido per la quarta giornata di/23. La squadra di Rojo Martin conquista la prima vittoria della stagione, gli ospiti invece, firmano la seconda sconfitta. Reti inviolate nella prima frazione di gioco, e un occasione per parte: al 23esimo è Akieme a sfiorare il vantaggio con un pallone colpito al volo, ma terminato di poco al lato dello specchio della porta. E’ invece Guardiola al 34esimo a pareggiare i conti di occasioni perse: l’attaccante numero 16 stacca bene di testa sfiorando per poco la traversa. Si resta sullo 0-0. Inizio ripresa a favore dei padroni di casa, e ancora doppia chance per siglare il vantaggio. Sanchez sbaglia un gol a porta vuota al 66esimo, Kike qualche minuto più tardi ci prova dalla distanza, è Fernando Martinez con grandi riflessi a vietare il gol. Sono ...