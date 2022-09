“L’ho denunciato”: Mara Venier costretta alle maniere forti, racconta un retroscena orribile (Di lunedì 5 settembre 2022) Mara Venier si sfoga con la lunga intervista, un episodio del suo passato è venuto fuori: non lo aveva mai raccontato prima Mara Venier (Rai Play)La conduttrice Rai della domenica, Mara Venier, ha deciso di rilasciare un’intervista al Corriere della Sera per parlare della sua vita privata, svelando qualche storia da incubo sul suo passato. L’intervista è caduta a pennello per il lancio delle nuove puntate di Domenica In, il programma tornerà anche quest’anno ricco di idee ma Mara ha confessato in primis che si darà ampio spazio alla violenza sulle donne. “Nella prima puntata avrò infatti come ospite la sorella di Alessandra, la signora di Bologna massacrata a martellate dal compagno più giovane: una storia terribile di ossessione, possesso, violenze e ... Leggi su direttanews (Di lunedì 5 settembre 2022)si sfoga con la lunga intervista, un episodio del suo passato è venuto fuori: non lo aveva maito prima(Rai Play)La conduttrice Rai della domenica,, ha deciso di rilasciare un’intervista al Corriere della Sera per parlare della sua vita privata, svelando qualche storia da incubo sul suo passato. L’intervista è caduta a pennello per il lancio delle nuove puntate di Domenica In, il programma tornerà anche quest’anno ricco di idee maha confessato in primis che si darà ampio spazio alla violenza sulle donne. “Nella prima puntata avrò infatti come ospite la sorella di Alessandra, la signora di Bologna massacrata a martellate dal compagno più giovane: una storia terribile di ossessione, possesso, violenze e ...

