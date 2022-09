L'ex Inter Emmers ha trovato un nuovo club | c'è la firma

(Di lunedì 5 settembre 2022) L'ex gioiello delle giovanili dell'Xian, riparte dal Rapid Bucarest in Romania. Centrocampista classe '99, dopo sei...

GiacomoP23 : @AnStorti @Inter_Scout Emmers madonna quando lo trustavo - AnStorti : @Inter_Scout Storica (sentimentale) Zinho Xian Emmers Seba Attuale Valentin Kamate Iliev Più che altro devo ancor… -

Calciomercato.com

De transfer hing al een tijdje in de lucht, maar is nu ook officieel: Xian Emmers trekt voor twee seizoenen naar Rapid Boekarest, momenteel leider in de Roemeense eerste klasse.Het verhaal van Xian Emmers bij Roda JC zit erop. Onze landgenoot trekt naar de Roemeense competitie. Op de laatste dag van het Roemeense transferwindow heeft Rapid Boekarest zich verzekerd van de han ...