Lettonia: aereo precipitato nel Baltico, trovati rottami (Di lunedì 5 settembre 2022) Riga, 5 set. (Adnkronos) - Sono stati trovati rottami e petrolio nel Mar Baltico, sul luogo dove un aereo privato Cessna si è schiantato, al largo delle coste della Lettonia dopo essere partito dal sud della Spagna. Il Cessna, immatricolato a Vienna, doveva atterrare a Colonia, in Germania, ma invece si è diretto verso il Baltico. Secondo i rapporti delle autorità a bordo erano presenti quattro persone. Al momento si trovano sul luogo dell'incidente tre navi e un elicottero lettoni, dopo che aerei da combattimento tedeschi e danesi sono stati inviati a seguire l'aereo dopo la segnalazione di problemi di pressione in cabina. "Abbiamo trovato tre parti dell'aereo", ha riferito alla BBC un responsabile del servizio di ricerca e salvataggio marittimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Riga, 5 set. (Adnkronos) - Sono statie petrolio nel Mar, sul luogo dove unprivato Cessna si è schiantato, al largo delle coste delladopo essere partito dal sud della Spagna. Il Cessna, immatricolato a Vienna, doveva atterrare a Colonia, in Germania, ma invece si è diretto verso il. Secondo i rapporti delle autorità a bordo erano presenti quattro persone. Al momento si trovano sul luogo dell'incidente tre navi e un elicottero lettoni, dopo che aerei da combattimento tedeschi e danesi sono stati inviati a seguire l'dopo la segnalazione di problemi di pressione in cabina. "Abbiamo trovato tre parti dell'", ha riferito alla BBC un responsabile del servizio di ricerca e salvataggio marittimo ...

Agenzia_Ansa : Un jet privato con 4 persone a bordo diretto in Germania è entrato nello spazio aereo svedese, poi è precipitato ne… - GuardandoVi : RT @Agenzia_Ansa: Un jet privato con 4 persone a bordo diretto in Germania è entrato nello spazio aereo svedese, poi è precipitato nel Balt… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: ?? Un Cessna che era in volo dalla Spagna verso Colonia in Germania con a bordo quattro persone si è schiantato in circostanz… - BinaryOptionEU : RT '?? Un Cessna che era in volo dalla Spagna verso Colonia in Germania con a bordo quattro persone si è schiantato… - Sampfan : RT @Adnkronos: ?? Un Cessna che era in volo dalla Spagna verso Colonia in Germania con a bordo quattro persone si è schiantato in circostanz… -