L' estetica di Arianne Phillips | costumista di Don' t Worry Darling | premiata a Venezia con il Campari Passion for Film Award

(Di lunedì 5 settembre 2022) La curatrice dell'delin concorso alla Mostra del Cinema è stata ospite delLounge per celebrare le figure che contribuiscono a far funzionare la «macchina» cinematografica

La Biennale di Venezia

Ma da dove arriva questaOlivia Wilde si dice emozionata ad aver girato nella celebre ... da attrice) e la costumistaPhillips, nomination all'Oscar per i costumi di C'era una volta...Ma da dove arriva questaOlivia Wilde si dice emozionata ad aver girato nella celebre ... da attrice) e la costumistaPhillips, nomination all'Oscar per i costumi di C'era una volta... Biennale Cinema 2022 | All'artista e costumista Arianne Phillips il premio Campari Passion for Film 2022 La curatrice dell'estetica del film in concorso alla Mostra del Cinema è stata ospite del Campari Lounge per celebrare le figure che contribuiscono a far funzionare la «macchina» cinematografica ...Olivia Wilde ha presentato con Harry Styles, Chris Pine e Gemma Chan la sua nuova opera da regista: Don't Worry Darling. Una storia distopica sulla ricerca della perfezione.