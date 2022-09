Les Enfants des Autres a Venezia79 | un dramma moderno sulla maternità con Virginie Efira recensione

(Di lunedì 5 settembre 2022) Con Lesdes, Rebecca Zlotowski racconta ildi una donna quarantenne alle prese con lainterpreta Rachel, una professoressa di letteratura che ama la sua vita e non desidera figli. Almeno fino a quando non incontra Ali (Zoschdy Zem), un disegnatore di automobili separato che ha una bambina di quattro anni, Leila. Com’è prevedibile, i due, che frequentano lo stesso corso serale di chitarra, si innamorano e iniziano a frequentarsi. Rachel comincia ad essere una presenza quasi fissa a casa di Ali, e dapprima infastidisce la piccola Leila. Lentamente, però, la donna inizia a farsi amare dalla bambina; Rachel e Ali vivono una favola, destinata a inclinarsi quando arriva a un momento ...

Virginie Efira grande protagonista nel film di Rebecca Zlotowski, un dramma privato delicato e toccante sulla maternità. La recensione de I figli degli altri, film francese di Rebecca Zlotowski con Virginie Efira e Roschdy Zem, presentato a Venezia 79.