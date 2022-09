L’educazione motoria nelle classi quinte della scuola Primaria | scarica esempio di schema nuovi orari scuola primaria

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 5 settembre 2022) La nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio IV, relativa alle “Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2022/23” che dispone istruzioni operative in merito alla determinazione dell’organico per il personale docente dell’anno scolastico 2022/23, facendo innanzitutto riferimento alle innovazioni introdotte con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (anche al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), ricorda che l’articolo 1, commi 329 e ss.legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, prevede chemore di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione...