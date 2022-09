Le vere ragioni del rilancio del progetto europeo di Scholz (Di lunedì 5 settembre 2022) «I trattati europei non sono scritti nella pietra»: se c’è una frase che sintetizza le posizioni assunte da Scholz in sede europea nell’ultima settimana, è proprio questa, pronunciata dal Cancelliere tedesco in occasione del suo discorso alla Charles University di Praga lo scorso 29 agosto. E per essere più esplicito, Scholz ha aggiunto: «Le regole europee possono essere cambiate – e molto rapidamente, se necessario». Di fronte alle incognite vissute dalla Germania e dall’Europa, prima di tutte quelle energetica, ma più profondamente quella riferita al posizionamento geopolitico di Berlino e dell’UE, la mosse di Scholz delle ultime settimane possono creare uno spartiacque importante, e poggiano su motivazioni profonde, aprendo a sviluppi non secondari per il futuro dell’Europa (e di Berlino). In primo luogo, nel discorso di Praga ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 5 settembre 2022) «I trattati europei non sono scritti nella pietra»: se c’è una frase che sintetizza le posizioni assunte dain sede europea nell’ultima settimana, è proprio questa, pronunciata dal Cancelliere tedesco in occasione del suo discorso alla Charles University di Praga lo scorso 29 agosto. E per essere più esplicito,ha aggiunto: «Le regole europee possono essere cambiate – e molto rapidamente, se necessario». Di fronte alle incognite vissute dalla Germania e dall’Europa, prima di tutte quelle energetica, ma più profondamente quella riferita al posizionamento geopolitico di Berlino e dell’UE, la mosse didelle ultime settimane possono creare uno spartiacque importante, e poggiano su motivazioni profonde, aprendo a sviluppi non secondari per il futuro dell’Europa (e di Berlino). In primo luogo, nel discorso di Praga ...

Le vere ragioni del rilancio del progetto europeo di Scholz