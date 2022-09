Le sanzioni funzionano? La «strategia del boa» potrebbe stritolare Mosca lentamente Mosca e tasse | scintille nei partiti

(Di lunedì 5 settembre 2022) L’economia disi contrae, i cittadini sono più poveri. Ma gas e petrolio tengono in piedi il sistema. Con l’esportazione delle risorse indispensabili, Putin guadagna più di prima e può continuare la sua guerra per un altro anno

Corriere : Le sanzioni funzionano? In Russia cittadini più poveri, ma gas e petrolio tengono in piedi il sistema - francescocosta : Oggi su Morning: un preventivo editoriale post-elezioni; il contesto attorno alla foto di Meloni con le mani nei ca… - Emma20333829 : RT @Stefania_67: Funzionano le sanzioni, eh? ??????? - giuantvil : RT @michele_geraci: Con tale Delta tra ipotesi alla base de “Le #Sanzioni stanno funzionando perché export #Russia crollerà del -30%” e la… - 16RomAmoR : RT @francescocosta: Oggi su Morning: un preventivo editoriale post-elezioni; il contesto attorno alla foto di Meloni con le mani nei capell… -

Internazionale

Il palco del Forum Ambrosetti, in quel di Cernobbio, è la prova plastica che il voto del 25 settembre non sarà una sfida a due. Ma, almeno, tra ...In Russia l’economia si contrae, i cittadini sono più poveri. Ma gas e petrolio tengono in piedi il sistema. Con l’esportazione delle risorse indispensabili all’Occidente, Putin guadagna più di prima ...