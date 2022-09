Le relazioni difettose – Gli ho chiesto di sposarmi e lui ha detto di no

Leggi su iodonna

(Di lunedì 5 settembre 2022) Cara Ester, ti scrivo perché hoal mio compagno che voglio sposarlo e lui mi hadi no. Forse non serve aggiungere altro, ma ecco la mia storia: dopo aver lasciato un fidanzato tira e molla, a trent’anni mi sono buttata nel lavoro ed è arrivato per caso questo nuovo ragazzo (“quando diventi chi sei, ti prendi chi vuoi”, mia cit. preferita). Un coetaneo bello, divertente, lavoratore, legato alla famiglia. Passiamo dieci anni insieme senza pensarci troppo, compriamo casa, dice che è d’accordo con me sul non volere figli, che vuole stare con me per sempre, “poi se ci tieni ci sposiamo”. Io non ci tengo e quindi pronti a vivere i prossimi dieci anni così, a discutere sulla scelta del film e sulle ristrutturazioni. Poi lo chiamano per un lavoro all’estero, ci chiediamo che fare, ma sì, partiamo insieme. Trovo lavoro anch’io, qualche ...