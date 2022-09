Le nuove rivelazioni dalla Francia sul caso Pogba: minacciata anche la madre del calciatore (Di lunedì 5 settembre 2022) Paul Pogba è tornato ad allenarsi dopo l’infortunio, il francese ha intenzione di tornare al più presto in campo e aiutare la Juventus in campionato e Champions League. Si tratta di un calciatore completo, in grado di guidare il centrocampo dal punto di vista fisico, tattico e tecnico. Gli ultimi mesi non sono stati facili per il francese, finito sulle prime pagine dei giornali per una vicenda fuori dal campo. Dall’estero sono emersi nuovi dettagli: anche la madre Yeo Moriba sarebbe stata minacciata nel mese di luglio da alcuni soggetti che affermavano di aver salvato suo figlio “da chi gli voleva male” e avrebbero chiesto al calciatore 13 milioni di euro. E’ quanto svelato dalla Francia sul caso di tentata estorsione nei confronti ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 5 settembre 2022) Paulè tornato ad allenarsi dopo l’infortunio, il francese ha intenzione di tornare al più presto in campo e aiutare la Juventus in campionato e Champions League. Si tratta di uncompleto, in grado di guidare il centrocampo dal punto di vista fisico, tattico e tecnico. Gli ultimi mesi non sono stati facili per il francese, finito sulle prime pagine dei giornali per una vicenda fuori dal campo. Dall’estero sono emersi nuovi dettagli:laYeo Moriba sarebbe statanel mese di luglio da alcuni soggetti che affermavano di aver salvato suo figlio “da chi gli voleva male” e avrebbero chiesto al13 milioni di euro. E’ quanto svelatosuldi tentata estorsione nei confronti ...

