Le misure che il governo potrebbe adottare contro il caro bollette (Di lunedì 5 settembre 2022) AGI - Dovrebbe tenersi giovedì il Consiglio dei ministri che darà il via libera a un nuovo decreto per fronteggiare l'emergenza dei rincari sull'energia. L'esecutivo lavora a reperire le risorse, è a caccia di circa dieci miliardi ma non è detto che si arrivi alla cifra prestabilita. Si tratta di fondi che serviranno soprattutto per prorogare alcune scadenze, in particolare a beneficio delle imprese. Si va, per esempio, verso la proroga del credito di imposta sulle bollette delle imprese energivore ma anche sulla cig per due mesi. Nelle prossime ore si dovrebbe tenere una nuova riunione alla quale parteciperanno i capi di gabinetto a palazzo Chigi e si capirà quale misura entrerà nel provvedimento. I partiti sono in pressing affinché arrivi la mano tesa dell'esecutivo. Oggi le Borse europee hanno chiuso in ribasso la seduta, spinte in rosso dai timori per la corsa ... Leggi su agi (Di lunedì 5 settembre 2022) AGI - Dovrebbe tenersi giovedì il Consiglio dei ministri che darà il via libera a un nuovo decreto per fronteggiare l'emergenza dei rincari sull'energia. L'esecutivo lavora a reperire le risorse, è a caccia di circa dieci miliardi ma non è detto che si arrivi alla cifra prestabilita. Si tratta di fondi che serviranno soprattutto per prorogare alcune scadenze, in particolare a beneficio delle imprese. Si va, per esempio, verso la proroga del credito di imposta sulledelle imprese energivore ma anche sulla cig per due mesi. Nelle prossime ore si dovrebbe tenere una nuova riunione alla quale parteciperanno i capi di gabinetto a palazzo Chigi e si capirà quale misura entrerà nel provvedimento. I partiti sono in pressing affinché arrivi la mano tesa dell'esecutivo. Oggi le Borse europee hanno chiuso in ribasso la seduta, spinte in rosso dai timori per la corsa ...

ladyonorato : Dimenticavo: tutti i relatori hanno elencato le misure politiche che l’UE deve fare per prepararsi alle “prossime p… - pdnetwork : Noi siamo il partito del #lavoro. Abbiamo messo al centro del nostro programma: taglio del cuneo fiscale,… - Mov5Stelle : Cosa abbiamo fatto per i lavoratori durante la pandemia? ?? SALVATI 330.000 POSTI DI LAVORO Nei mesi più duri dell… - VaniaDelli : RT @CRINICO72: Esiste un programma di partito che contenga: -Misure di contrasto(serie)contro l'evasione fiscale. -Leggi più severe per le… - leonessa1864 : RT @seba_mc: @GaetanoPuglia @jacopo_iacoboni Chiunque difenda una misura che va incontro dei tanti cittadini in difficoltà non è un populis… -