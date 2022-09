Le lacrime di Brunetta per l’addio alla politica: “Torno a fare il prof ma resto a disposizione” (video) (Di lunedì 5 settembre 2022) Al Forum Ambrosetti di Cernobbio ieri è andata in scena lo show della politica fra lapsus, siparietti e pure qualche lacrima, come quelle del ministro Renato Brunetta. L’ex Forza Italia sul palco si è commosso per l’addio – o l’arrivederci – al Parlamento, annunciando che tornerà a fare il professore. Ho preferito continuare a fare questo mestiere per ancora due mesi e poi tornerò magari a fare il mio vecchio mestiere facendo il professore”, ha detto Brunetta dopo una domanda sulla sua non candidatura. Nessuna lacrima né pentimento per il sostegno al governo Draghi. “Purtroppo la situazione non ci porta facilmente al sorriso. Un anno fa paragonai il governo Draghi e il Pnrr a un soufflé nel forno che stava crescendo, che ci ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 settembre 2022) Al Forum Ambrosetti di Cernobbio ieri è andata in scena lo show dellafra lapsus, siparietti e pure qualche lacrima, come quelle del ministro Renato. L’ex Forza Italia sul palco si è commosso per– o l’arrivederci – al Parlamento, annunciando che tornerà ailessore. Ho preferito continuare aquesto mestiere per ancora due mesi e poi tornerò magari ail mio vecchio mestiere facendo ilessore”, ha dettodopo una domanda sulla sua non candidatura. Nessuna lacrima né pentimento per il sostegno al governo Draghi. “Purtroppo la situazione non ci porta facilmente al sorriso. Un anno fa paragonai il governo Draghi e il Pnrr a un soufflé nel forno che stava crescendo, che ci ...

