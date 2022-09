“Le foto di Ilary Blasi nuda” Si scopre ora | col retroscena succoso | “Quanti soldi ha avuto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 settembre 2022) Ie i gossip dopo la separazione tra Francesco Totti esono all’ordine del giorno. Ora spuntano alcuni dettagli sulla conduttrice dell’Isola dei Famosi,che riguardano l’inizio della sua carriera. Nel frattempo il quotidiano Repubblica fa sapere che tra i due non andava bene da tempo. Infatti pare che vivessero da un anno “separati in casa”. Ma l’amore nei confronti dei tre figli ha spinto il Pupone e la moglie a provare ad andare avanti. È la teoria sulla quale sta lavorando l’avvocato di Francesco Totti, Annamaria Bernardini de Pace. La legale si trova a Sabaudia da qualche giorno e insieme all’ex capitano della Roma sta studiando la strategia anti. L’obiettivo di Francesco Totti è quello di non arrivare alla battaglia legale, ma la strada è piena di ...