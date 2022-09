Lavoro e nuove generazioni, è S.o.s. artigiani. Luigi Branà: «Serve più formazione sul mercato» (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) - Il consulente del Lavoro dell'omonimo studio di Altamura: «Fabbri, piastrellisti, saldatori: tutte figure sempre più rare» Altamura ( Ba) L'Italia nei prossimi decenni? Un Paese sempre più vecchio con conseguenze pesanti sulla forza Lavoro: le stime della Fondazione Di Vittorio della Cgil disegnano uno scenario preoccupante per il nostro Paese, alle prese con un invecchiamento che avrà un impatto forte sul mercato del Lavoro. E i dati Eurostat confermano il trend: nel 2050 vi saranno in Italia oltre due milioni di 50enni in meno rispetto al 2020, mentre i 40enni scenderanno da 9 a 7 milioni. «È la conferma del fatto che avere migliori dinamiche demografiche oggi è benefico per l'economia e il welfare di domani – sottolinea Luigi Branà, consulente del ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) - Il consulente deldell'omonimo studio di Altamura: «Fabbri, piastrellisti, saldatori: tutte figure sempre più rare» Altamura ( Ba) L'Italia nei prossimi decenni? Un Paese sempre più vecchio con conseguenze pesanti sulla forza: le stime della Fondazione Di Vittorio della Cgil disegnano uno scenario preoccupante per il nostro Paese, alle prese con un invecchiamento che avrà un impatto forte suldel. E i dati Eurostat confermano il trend: nel 2050 vi saranno in Italia oltre due milioni di 50enni in meno rispetto al 2020, mentre i 40enni scenderanno da 9 a 7 milioni. «È la conferma del fatto che avere migliori dinamiche demografiche oggi è benefico per l'economia e il welfare di domani – sottolinea, consulente del ...

