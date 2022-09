Lavori urgenti all' acquedotto | fornitura idrica interrotta due giorni nell' aquilano

(Di lunedì 5 settembre 2022) L'Aquila - L'ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua spa informa, con una nota, che persi rende necessaria la chiusura dell'del Chiarino. Pertantoa giornata di domani, martedì 6 settembre 2022, ea mattinata di mercoledì 7 settembre potrebbero verificarsi disservizie seguenti località: Comuni di Lucoli, Scoppito e Tornimparte e frazioni di Arischia, Preturo e Sassa del Comune dell'Aquila. Si invitano tutti gli utenti che non dispongono di impianto di riserva o autoclave a dotarsi preventivamente di adeguata scorta. L'azienda si scusa per eventuali possibili disagi. leggi tutto

