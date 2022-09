Laura Freddi e la figlia avuta a 46 anni: «Miracolo della scienza»: ecco che malattia aveva la showgirl (Di lunedì 5 settembre 2022) Laura Freddi ha avuto sua figlia Ginevra all’età di 46 anni dalla relazione con Leonardo D’Amico. La showgirl, però, ha raccontato di aver sofferto di una malattia per la quale il concepimento della sua primogenita è stato complicato. Leggi anche: Francesco Oppini e la tragedia della fidanzata Luana morta giovanissima «Il dolore più inaspettato»: chi... Leggi su donnapop (Di lunedì 5 settembre 2022)ha avuto suaGinevra all’età di 46dalla relazione con Leonardo D’Amico. La, però, ha raccontato di aver sofferto di unaper la quale il concepimentosua primogenita è stato complicato. Leggi anche: Francesco Oppini e la tragediafidanzata Luana morta giovanissima «Il dolore più inaspettato»: chi...

twittaminemo : #OggiEUnAltroGiorno Francesco Oppini e Laura Freddi su aggiungono agli Affetti Stabili - cheTVfa : Riparte #Oggièunaltrogiorno. Nuovi affetti stabili Francesco Oppini e Laura Freddi - CorriereCitta : Oggi è un altro giorno, Francesco Oppini e Laura Freddi come 'affetti stabili': chi sono gli ospiti della prima pun… - Leviatec : RT @Karis24IT: @altrogiornorai1 @serenabortone Finalmente il ritorno stabile in TV di Laura Freddi ?? - Karis24IT : @altrogiornorai1 @serenabortone Finalmente il ritorno stabile in TV di Laura Freddi ?? -