Latte più caro della benzina? Arriva quello sintetico (Di lunedì 5 settembre 2022) La tecnica usata è la fermentazione di precisione, tra qualche anno il prodotto potrebbe diventare più economico del Latte vaccino Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 settembre 2022) La tecnica usata è la fermentazione di precisione, tra qualche anno il prodotto potrebbe diventare più economico delvaccino

Petri80908639 : Quand'ero ragazzino, mia madre mi dava 50 lire e tornavo a casa con 2 litri di latte e 5 kg di patate Ora non si può più, troppe telecamere! - Mari67805383 : RT @dejotwitta: Sarà anche più nutriente... Ma quante scarafaggie servono per 1 litro di loro latte? E soprattutto: come si fanno a mungere… - Maria_AnnaPatti : RT @giober50: #Paesaggi L'avresti mai detto che ci saremmo ritrovati qui In via Medardo Rosso? Ma non c'è più il nostro vecchio bar Di fian… - ciclista1231 : @agorarai @GattoVerogatto Tutti questi signori chehanno svenduto gli interessi dins famiglie ed imprese vivono in u… - Sanfra1407 : @wazzaCN @IlCavMilanista Ahahaha ha visto 2 scudetti: uno coi denti da latte e uno coi denti del giudizio e facendo… -

Latte più caro della benzina Arriva quello sintetico La tecnica usata è la fermentazione di precisione, tra qualche anno il prodotto potrebbe diventare più economico del latte vaccino Colazione da Tiffany Latte del 60%. Zucchero del 30%. Cacao del 30%. Caro colazione, caffè a prezzi record nei bar: ...gli italiani si affidano agli oltre 160 mila bar presenti sul territorio nazionale per il rito più ... Il Sole 24 ORE La tecnica usata è la fermentazione di precisione, tra qualche anno il prodotto potrebbe diventareeconomico delvaccinodel 60%. Zucchero del 30%. Cacao del 30%. Caro colazione, caffè a prezzi record nei bar: ...gli italiani si affidano agli oltre 160 mila bar presenti sul territorio nazionale per il rito... L’allarme di Lactalis e Granarolo: il latte rischia di superare i 2 euro al litro