Latina resta al Centrosinistra. Coletta riconfermato sindaco per la terza volta (Di lunedì 5 settembre 2022) Damiano Coletta, sindaco uscente decaduto dopo il pronunciamento del Tar che ha portato all'annullamento delle elezioni dell'ottobre scorso, ha vinto nuovamente nelle 22 sezioni andate alle urne. L'... Leggi su globalist (Di lunedì 5 settembre 2022) Damianouscente decaduto dopo il pronunciamento del Tar che ha portato all'annullamento delle elezioni dell'ottobre scorso, ha vinto nuovamente nelle 22 sezioni andate alle urne. L'...

ElenaOp14657178 : RT @FioriFlavio: Littoria, l'attuale Latina resta al Centrosinistra ringraziamo #Durigon per questa inutile spesa e aver costretto a rivota… - Lazio_TV : LATINA: COLETTA RESTA SINDACO. - PivaEdoardo : RT @FioriFlavio: Littoria, l'attuale Latina resta al Centrosinistra ringraziamo #Durigon per questa inutile spesa e aver costretto a rivota… - Mariodarkmatter : RT @FioriFlavio: Littoria, l'attuale Latina resta al Centrosinistra ringraziamo #Durigon per questa inutile spesa e aver costretto a rivota… - mennasesto : RT @FioriFlavio: Littoria, l'attuale Latina resta al Centrosinistra ringraziamo #Durigon per questa inutile spesa e aver costretto a rivota… -