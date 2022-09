Latina, la sinistra brinda alla vittoria di Pirro. Zaccheo: ho avuto il 60,5% nei 22 seggi (Di lunedì 5 settembre 2022) La matematica non è un’opinione. Ma nel centrosinistra evidentemente – contravvenendo a motti popolari e attendibilità delle regole percentuali – non la pensano così. Oppure fingono di non preoccuparsene, rivendicando una vittoria che non c’è stata. Damiano Coletta è di nuovo sindaco di Latina, sostenuto dal Pd e da una fitta rete di liste civiche di sinistra. Ma senza trionfo. Decaduto lo scorso luglio per brogli elettorali, al termine di uno spoglio lento e carico di tensione, il sindaco dopo aver ingoiato il boccone amaro della sentenza del Tar che lo aveva fatto messo all’angolo, si è ripresentato agli elettori. I quali, nonostante l’affermazione, non lo hanno incoronato a furor di popolo. Sicuramente, non tanto da giustificare l’entusiasmo di Pd e colleghi. Latina, la sinistra ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 settembre 2022) La matematica non è un’opinione. Ma nel centroevidentemente – contravvenendo a motti popolari e attendibilità delle regole percentuali – non la pensano così. Oppure fingono di non preoccuparsene, rivendicando unache non c’è stata. Damiano Coletta è di nuovo sindaco di, sostenuto dal Pd e da una fitta rete di liste civiche di. Ma senza trionfo. Decaduto lo scorso luglio per brogli elettorali, al termine di uno spoglio lento e carico di tensione, il sindaco dopo aver ingoiato il boccone amaro della sentenza del Tar che lo aveva fatto messo all’angolo, si è ripresentato agli elettori. I quali, nonostante l’affermazione, non lo hanno incoronato a furor di popolo. Sicuramente, non tanto da giustificare l’entusiasmo di Pd e colleghi., la...

