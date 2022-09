Latina, Damiano Coletta riconfermato sindaco: la destra battuta per la terza volta. Ma si va di nuovo verso “un’anatra zoppa” in Consiglio (Di lunedì 5 settembre 2022) Vince per la terza volta, ma si ritroverà ancora a dover chiedere una mano ai moderati di centrodestra. Damiano Coletta è stato riconfermato sindaco di Latina, dopo essere decaduto in seguito al pronunciamento del Tar che aveva portato all’annullamento delle elezioni dell’ottobre scorso. Domenica si era quindi tornati al voto nelle 22 sezioni oggetto del ricorso ai giudici amministrativi e a vincere è stato ancora il candidato del Pd, che ha battuto Vincenzo Zaccheo (centrodestra). Il rappresentante della coalizione di Lega-Fdi-Fi avrebbe dovuto conquistare circa il 60% dei voti per riuscire a ribaltare il voto complessivo e invece è rimasto sotto il 50 per cento. Coletta quindi tornerà sindaco, ma da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Vince per la, ma si ritroverà ancora a dover chiedere una mano ai moderati di centroè statodi, dopo essere decaduto in seguito al pronunciamento del Tar che aveva portato all’annullamento delle elezioni dell’ottobre scorso. Domenica si era quindi tornati al voto nelle 22 sezioni oggetto del ricorso ai giudici amministrativi e a vincere è stato ancora il candidato del Pd, che ha battuto Vincenzo Zaccheo (centro). Il rappresentante della coalizione di Lega-Fdi-Fi avrebbe dovuto conquistare circa il 60% dei voti per riuscire a ribaltare il voto complessivo e invece è rimasto sotto il 50 per cento.quindi tornerà, ma da ...

