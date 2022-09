Latina, Coletta torna sindaco. Zaccheo sfiora il quorum ma il centrosinistra non ha la maggioranza (Di lunedì 5 settembre 2022) Damiano Coletta è di nuovo sindaco di Latina, sostenuto dal Pd e da una fitta rete di liste civiche di sinistra. E decaduto lo scorso luglio per brogli elettorali. Al termine di uno spoglio lentissimo a forte tensione, il candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo, già primo cittadino della città pontina, nelle 22 sezioni tornate al voto ieri, ha superato l’avversario con il 60,50%. Lo sfidante si ferma al 34,74. Ma per battere Coletta al primo turno della mini tornata elettorale di ieri a Zaccheo sarebbe servito il 61,5% dei voti. Coletta torna sindaco di Latina Aggregando il dato delle 22 sezioni, infatti, con quello delle 94 sezioni valide del primo turno, il candidato del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 settembre 2022) Damianoè di nuovodi, sostenuto dal Pd e da una fitta rete di liste civiche di sinistra. E decaduto lo scorso luglio per brogli elettorali. Al termine di uno spoglio lentissimo a forte tensione, il candidato del centrodestra Vincenzo, già primo cittadino della città pontina, nelle 22 sezionite al voto ieri, ha superato l’avversario con il 60,50%. Lo sfidante si ferma al 34,74. Ma per battereal primo turno della minita elettorale di ieri asarebbe servito il 61,5% dei voti.diAggregando il dato delle 22 sezioni, infatti, con quello delle 94 sezioni valide del primo turno, il candidato del ...

gualtierieurope : Una bella notizia la vittoria a #Latina di @Damiano_Coletta e della sua squadra. Rieletto sindaco per la terza volt… - nzingaretti : Bella vittoria a #Latina di @Damiano_Coletta e di una squadra meravigliosa! Per la terza volta rieletto Sindaco.… - repubblica : Latina, la destra battuta per la terza volta: Damiano Coletta è di nuovo sindaco - CenturrinoLuigi : RT @repubblica: Nel feudo di Latina la destra battuta per la terza volta: Damiano Coletta e' di nuovo sindaco - kimgordon222 : @repubblica Vincere a Latina non deve essere stato affatto semplice. Ho sempre pensato che fosse una delle città p… -