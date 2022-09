Latina, Coletta fa “triplete”: riconfermato sindaco per la terza volta. Esulta tutto il Pd (Di lunedì 5 settembre 2022) Latina – Damiano Coletta fa il “triplete”: l’esponente del Pd è stato infatti riconfermato come sindaco di Latina, superando l’avversario politico Vincenzo Zaccheo che non è riuscito a raggiungere il 50% dei voti. Il dato emerge dallo scrutinio nei 22 seggi che ieri sono stati richiamati a votare il primo turno delle elezioni di ottobre 2021, dopo che il loro risultato era stato annullato dal Tar a luglio. I giudici hanno riscontrato presunte irregolarità in 22 sezioni e quindi è stato necessario richiamare al voto 20.300 elettori. All’esito dello spoglio – terminato nella mattinata, nelle sezioni 24, 40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 85,86, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 109 e 110 – gli elettori hanno riconfermato Coletta che sfidava, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 5 settembre 2022)– Damianofa il “”: l’esponente del Pd è stato infatticomedi, superando l’avversario politico Vincenzo Zaccheo che non è riuscito a raggiungere il 50% dei voti. Il dato emerge dallo scrutinio nei 22 seggi che ieri sono stati richiamati a votare il primo turno delle elezioni di ottobre 2021, dopo che il loro risultato era stato annullato dal Tar a luglio. I giudici hanno riscontrato presunte irregolarità in 22 sezioni e quindi è stato necessario richiamare al voto 20.300 elettori. All’esito dello spoglio – terminato nella mattinata, nelle sezioni 24, 40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 85,86, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 109 e 110 – gli elettori hannoche sfidava, ...

EnricoLetta : Tanti discorsi su previsioni e sondaggi. Quando poi votano i cittadini in carne ed ossa vinciamo. Nella notte la no… - gualtierieurope : Una bella notizia la vittoria a #Latina di @Damiano_Coletta e della sua squadra. Rieletto sindaco per la terza volt… - nzingaretti : Bella vittoria a #Latina di @Damiano_Coletta e di una squadra meravigliosa! Per la terza volta rieletto Sindaco.… - Cesare14931834 : RT @EnricoLetta: Tanti discorsi su previsioni e sondaggi. Quando poi votano i cittadini in carne ed ossa vinciamo. Nella notte la notizia d… - Sanson538 : RT @EnricoLetta: Tanti discorsi su previsioni e sondaggi. Quando poi votano i cittadini in carne ed ossa vinciamo. Nella notte la notizia d… -