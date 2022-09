Latina, Coletta è di nuovo sindaco: “Destra sconfitta per la terza volta” (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “Manca ancora l’ufficialità, ma è stato un risultato importante. Questa è la terza sconfitta per la Destra a Latina ed è stato possibile anche grazie a una Destra liberale che ci ha sostenuto. Nelle 22 sezioni in cui è stato fatto ricorso, il mio avversario non ha raggiunto il quorum per la vittoria al primo turno. Voglio quindi ringraziare la cittadinanza che ha dimostrato nel nostro progetto politico fiducia e ci ha dato sostegno”. Lo dice all’Adnkronos Damiano Coletta, neosindaco di Latina commentando la sua rielezione. “Siamo ora in una fase cruciale: avevamo molti progetti per il Pnrr prima che la giunta decadesse e ora devono decollare. In questo modo – sottolinea Coletta – faremo arrivare sul territorio tra i ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “Manca ancora l’ufficialità, ma è stato un risultato importante. Questa è laper laed è stato possibile anche grazie a unaliberale che ci ha sostenuto. Nelle 22 sezioni in cui è stato fatto ricorso, il mio avversario non ha raggiunto il quorum per la vittoria al primo turno. Voglio quindi ringraziare la cittadinanza che ha dimostrato nel nostro progetto politico fiducia e ci ha dato sostegno”. Lo dice all’Adnkronos Damiano, neodicommentando la sua rielezione. “Siamo ora in una fase cruciale: avevamo molti progetti per il Pnrr prima che la giunta decadesse e ora devono decollare. In questo modo – sottolinea– faremo arrivare sul territorio tra i ...

EnricoLetta : Tanti discorsi su previsioni e sondaggi. Quando poi votano i cittadini in carne ed ossa vinciamo. Nella notte la no… - gualtierieurope : Una bella notizia la vittoria a #Latina di @Damiano_Coletta e della sua squadra. Rieletto sindaco per la terza volt… - nzingaretti : Bella vittoria a #Latina di @Damiano_Coletta e di una squadra meravigliosa! Per la terza volta rieletto Sindaco.… - LucaCominassi : RT @ticandido_: A Latina si è rivotato in 22 seggi, hanno vinto di nuovo i beni comuni, @Damiano_Coletta e con lui anche la nostra Valeria… - Rolfi39 : RT @giusmo1: Latina, la destra battuta per la terza volta: Damiano Coletta è di nuovo sindaco -