L' Atalanta batte per 2 reti a zero il Monza e raggiunge la vetta della classifica

AGI - È bastato un tempo all'Atalanta per vincere 2-0 contro il Monza e salire per la prima volta nella sua storia in testa alla classifica: a decidere il match dell'U-Power Stadium l'attaccante danese Hojlund e l'autogol di Marlon sul cross basso di Lookman. I nerazzurri salgono a quota 13 punti, a +2 da Napoli e Milan. Niente da fare per i biancorossi, alla loro quinta sconfitta consecutiva in cinque gare in Serie A. Nel match di Lecce i brianzoli saranno costretti a vincere. Gli orobici invece ospiteranno la Cremonese con l'obiettivo di mantenere il primato prima del big match contro la Roma. Stroppa ha sempre preteso un approccio aggressivo e nei primi due minuti di gara i biancorossi, oggi con la terza maglia, hanno spaventato Musso in due occasioni: l'estremo difensore nerazzurro prima si è opposto sul tiro ravvicinato di ...

