Lascia il figlioletto in macchina per ore e al caldo | ‘Piangeva sempre | non ce la facevo più’ Il bimbo muore

Un papà di soli 19 anni, Landon Parrot, è accusato di aver ucciso il figlioletto di 1 anno Lasciandolo chiuso in macchina al caldo per ben 5 ore. Si tratta di un fatto accaduto in Ohio, negli Stati Uniti dove il 19enne dopo un considerevole lasso temporale ha deciso di portare il piccolo già morto in ospedale. Ma i sanitari hanno ritenuto che qualcosa non andava e hanno deciso di avvertire la Polizia. La polizia ha interrogato l'indagato Subito il giovane papà è stato sentito dalle forze dell'ordine fornendo dichiarazioni tra loro contrastanti che non hanno fatto altro che alimentare i sospetti degli investigatori. Questi ultimi di fronte alle contraddizioni hanno deciso di incalzare il 19enne che alla fine ha confessato. A indurre l'uomo a confessare le rivelazioni della Polizia di essere in possesso di video di ...

