"L'amore per la Meloni? Fugace come un peto": il titolo del giornale SZ (Di lunedì 5 settembre 2022) Molte cose possono accadere soltanto in Italia. Molte altre, invece, solo parlando dell'Italia. Flüchtig wie ein Furz, "Fugace come un peto": questo il titolo che Süddeutsche Zeitung destina all'articolo di Oliver Meiler, che, lontano dal dare qualsiasi giudizio qualitativo di Fratelli d'Italia e della figura della leader "postfascista" Giorgia Meloni, parla più della fuggevole appartenenza politica degli italiani, che della natura dello schieramento politico o della sua agenda. "La cosa positiva," continua Melier nel suo articolo, derivato da un colloquio con i giornalisti Filippo Ceccarelli e Aldo Cazzullo, "è che gli italiani si disinnamorano velocemente." Ceccarelli poi chiarisce sul colloquio: "non ci si riferiva a un partito, ma al tradizionale e italianissimo fenomeno del salto sul carro del ...

